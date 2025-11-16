Piano bar au Newport Newport- casino Saint-Valery-en-Caux
Newport- casino Front de mer Saint-Valery-en-Caux Seine-Maritime
Piano bar avec Eric Riou dès 16h00.
Entrée libre au bar le Newport, bar du casino .
