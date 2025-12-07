Piano bar au Newport Newport- casino Saint-Valery-en-Caux

Piano bar au Newport

Newport- casino Front de mer Saint-Valery-en-Caux Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07 16:00:00

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-07

Piano bar avec Eric Riou dès 16h00.

Entrée libre au bar le Newport, bar du casino .

Newport- casino Front de mer Saint-Valery-en-Caux 76460 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 57 84 10

English : Piano bar au Newport

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Piano bar au Newport Saint-Valery-en-Caux a été mis à jour le 2025-11-19 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre