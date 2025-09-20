Piano bar & Cocktails Honfleur

9 Rue de la Ville Honfleur Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 18:30:00

fin : 2025-09-20 21:30:00

Soirée musicale au Lounge bar.

De 18h30 à 21h30

Découvrez l’atmosphère de notre bar lounge contemporain et cosy, tout en écoutant notre talentueux pianiste, Jimmytry.

Alexis notre barman, vous fera découvrir ses cocktails signatures.

Lounge bar ouvert jusqu’à 23h.

Sans réservation

Le son du piano resonnera et apportera l’ambiance jazzy dans la salle de notre restaurant L’Assiette .

Pensez à reserver votre table au 02 31 89 02 41

Menu découverte à 45€ .

9 Rue de la Ville Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 2 61 52 30 90

English : Piano bar & Cocktails

Musical evening in the Lounge bar.

German : Piano bar & Cocktails

Musikalischer Abend in der Loungebar.

Italiano :

Serata musicale nel Lounge bar.

Espanol :

Velada musical en el bar Lounge.

