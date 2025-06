Piano Bar coule à flot ! – Domaine Baptiste Guyot Beaune 10 juillet 2025 19:00

Côte-d’Or

Piano Bar coule à flot ! Domaine Baptiste Guyot 48 Rue du Faubourg Saint-Martin Beaune Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : 

Début : 2025-07-10 19:00:00

fin : 2025-07-19 21:00:00

Début : 2025-07-10 19:00:00

fin : 2025-07-19 21:00:00

Date(s) :

2025-07-10

2025-07-11

2025-07-12

2025-07-17

2025-07-18

2025-07-19

2025-07-24

2025-07-25

2025-07-26

2025-07-31

2025-08-01

2025-08-02

Les propriétaires ont été expropriés, le mobilier a été mis sous scellé, le pianiste a été placé en EHPAD, la meneuse de revue a eu un accident de patin à glace, le crooner a perdu sa voix, …

Rien ne va plus au Piano Bar.

Mais heureusement, le domaine GUYOT a eu la charité beaunoise de leur donner hospice. Le vin y est bon. Le cadre magnifique. Les saucissons et chèvres s’y sentent bien.

De nouveaux artistes rejoignent la troupe. Le Piano Bar reprend des couleurs.

Un spectacle à déguster, plus que jamais, sans modération !

Entrée et sortie libres ; on boit et on mange sur place.

Pas de CB.

Réservation au 06.63.62.66.07 .

Domaine Baptiste Guyot 48 Rue du Faubourg Saint-Martin

Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 63 62 66 07

