Piano-bar & table ronde Les Bucoliques Le Tréport
Piano-bar & table ronde Les Bucoliques Le Tréport samedi 25 avril 2026.
Le Tréport
Piano-bar & table ronde
Les Bucoliques 87B Rue Alexandre Papin Le Tréport Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 16:30:00
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
– De 16h30 à 18h30 Piano-bar
– 19h Table ronde. .
Les Bucoliques 87B Rue Alexandre Papin Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie +33 2 72 71 24 21 librairie@lesbucoliques.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Piano-bar & table ronde
L’événement Piano-bar & table ronde Le Tréport a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers
À voir aussi à Le Tréport (Seine-Maritime)
- 18ème édition Flip Expo Salle Reggiani et Gymnase Léo Lagrange Le Tréport 18 avril 2026
- Théâtre musical Cornebidouille Salle Reggiani Le Tréport 24 avril 2026
- Fête de la librairie indépendante ! Les Bucoliques Le Tréport 25 avril 2026
- Rando VTT La tréportaise Le Tréport 1 mai 2026
- Rallye touristique Moto, mob, quad Salle polyvalente Le Tréport 2 mai 2026