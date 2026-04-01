Piano-bar & table ronde Les Bucoliques Le Tréport

Le Tréport

Piano-bar & table ronde

Les Bucoliques 87B Rue Alexandre Papin Le Tréport Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 16:30:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

– De 16h30 à 18h30 Piano-bar

– 19h Table ronde. .

Les Bucoliques 87B Rue Alexandre Papin Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie +33 2 72 71 24 21 librairie@lesbucoliques.fr

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English : Piano-bar & table ronde

L’événement Piano-bar & table ronde Le Tréport a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers