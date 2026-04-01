Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Piano-bar & table ronde Les Bucoliques Le Tréport

Piano-bar & table ronde Les Bucoliques Le Tréport samedi 25 avril 2026.

Lieu : Les Bucoliques

Adresse : 87B Rue Alexandre Papin

Ville : 76470 Le Tréport

Département : Seine-Maritime

Début : samedi 25 avril 2026

Fin : samedi 25 avril 2026

Heure de début : 16:30:00

Tarif :

Le Tréport

Piano-bar & table ronde

Les Bucoliques 87B Rue Alexandre Papin Le Tréport Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 16:30:00
fin : 2026-04-25

Date(s) :
2026-04-25

– De 16h30 à 18h30 Piano-bar
– 19h Table ronde.   .

Les Bucoliques 87B Rue Alexandre Papin Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie +33 2 72 71 24 21  librairie@lesbucoliques.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Piano-bar & table ronde

L’événement Piano-bar & table ronde Le Tréport a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers

À voir aussi à Le Tréport (Seine-Maritime)