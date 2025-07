Piano Chateau & Co Classique & Virtuose avec les Triple Sons Château-Thierry

Piano Chateau & Co Classique & Virtuose avec les Triple Sons Château-Thierry vendredi 15 août 2025.

Piano Chateau & Co Classique & Virtuose avec les Triple Sons

Château-Thierry Aisne

Tarif : 0 – 0 – 0

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-15 17:00:00

fin : 2025-08-15

Date(s) :

2025-08-15

Un trio d’exception investit le Fossé sec du château pour un moment musical en plein air. Dans le cadre du festival Piano Château & Co, le concert Classique & Virtuose avec les Triple Sons réunit les talentueux musiciens Théo Ould (accordéon), Camille Théveneau (violon) et Amaury Viduvier (clarinette) pour une rencontre audacieuse entre les styles et les instruments.

Rendez-vous vendredi 15 août 2025 à 17h.

Concert gratuit, dans la limite des places disponibles.

Plus d’informations www.pianochateauandco.org

Source Ville de Château-Thierry 0 .

Château-Thierry 02400 Aisne Hauts-de-France

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Piano Chateau & Co Classique & Virtuose avec les Triple Sons Château-Thierry a été mis à jour le 2025-07-22 par SIM Hauts-de-France Maison du Tourisme Les Portes de la Champagne