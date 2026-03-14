Piano day au conservatoire des Landes Voie Romaine Saint-Vincent-de-Tyrosse

Piano day au conservatoire des Landes

Voie Romaine Pôle Sud Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

A l’occasion du piano day édition 2026, le clavier devient terrain d’expression, de transmission et de rencontres.

Du répertoire classique aux notes jazz en passant par les musiques actuelles, du programme libre aux concertos, le piano se révèle tour à tour soliste et complice, accompagné des voix des élèves du Conservatoire, qui viendront dialoguer avec les touches. Les styles se croisent et se répondent. C’est le plaisir de jouer ensemble.

Evènement gratuit sans réservation.

Buvette et snacking sur place. .

Voie Romaine Pôle Sud Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 77 10 00 sud@conservatoire40.fr

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English : Piano day au conservatoire des Landes

For the 2026 edition of piano day, the keyboard becomes a forum for expression, transmission and encounters.

L’événement Piano day au conservatoire des Landes Saint-Vincent-de-Tyrosse a été mis à jour le 2026-03-12 par OTI LAS