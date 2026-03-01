Piano days avenue Olivier Messiaen Le Mans

Piano days

avenue Olivier Messiaen ITEMM Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 14:30:00

fin : 2026-03-28 18:00:00

Date(s) :

2026-03-28

Comme les 88 touches d’un piano, le Piano-Day tombe le 88e jour de l’année, le Piano Day est de retour au Mans ! .

avenue Olivier Messiaen ITEMM Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 6 62 82 34 76

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English :

L’événement Piano days Le Mans a été mis à jour le 2026-03-13 par OT Le Mans