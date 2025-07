Piano du lac île aux pies Redon

Piano du lac île aux pies Redon mardi 22 juillet 2025.

Piano du lac

île aux pies Rue du Stade Redon Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-22 20:00:00

fin : 2025-07-23 21:30:00

Date(s) :

2025-07-22 2025-07-23

Installez vous sur la berge et embarquez pour un spectacle flottant dans un univers majestueux. Une chanteuse pop et son équipage vous transportent au cœur des trésors terrestres. On y croise Proserpine, reine des Enfers et déesse du Printemps, des oiseaux vulnérables, des coqs et des papillons de nuit.

2 représentations .

île aux pies Rue du Stade Redon 35600 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 91 70 87

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Piano du lac Redon a été mis à jour le 2025-07-10 par OT PAYS DE REDON