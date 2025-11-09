Piano Duo Cosmopolis Nantes

Piano Duo Cosmopolis Nantes dimanche 9 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-09 17:00 – 17:45

Gratuit : non Tarif : 10€. Billetterie en ligne (https://www.billetweb.fr/pro/exposition-cosmopolis-armenie-evenements) ou réservation à l’accueil de Cosmopolis

Les pianistes Sophie Arsénian et Philippe Alaire partagent la scène et le clavier depuis plus de 30 ans, explorant le vaste répertoire du piano, à 4 mains, en solo, ou à 2 pianos, pour offrir à leur public d’intenses moments d’émotion, de découverte, d’échange et de communication à travers la musique.Avides de découvrir des territoires peu explorés ou méconnus, ils rencontrent en 2004 la musique arménienne, à l’occasion de leur premier voyage dans ce pays. Ils en rapportent des impressions inoubliables, et bon nombre de partitions inédites en Occident. Eblouis par la beauté de cette musique, ils n’ont de cesse de la partager avec le public français, et tissent avec bon nombre d’artistes et musiciens arméniens des liens privilégiés, approfondis par leurs voyages successifs en Arménie. Vous découvrirez dans leurs concerts quelques précieux échantillons de leurs belles découvertes….un dialogue ininterrompu au service d’une musique profonde, d’une rare intensité, et d’une infinie poésie.

Cosmopolis Centre-ville Nantes 44000

02 52 10 82 00 https://cosmopolis.nantes.fr/ cosmopolis-nantes@nantesmetropole.fr