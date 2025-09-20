Piano en liberté Musée municipal Ducastel-Vera – Maison natale Claude Debussy Saint-Germain-en-Laye

Piano en liberté 20 et 21 septembre Musée municipal Ducastel-Vera – Maison natale Claude Debussy Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Profitez des Journées européennes du patrimoine pour (re)découvrir la Maison natale Claude-Debussy.

SAM. 20 SEPTEMBRE, DE 16h À 17h

Le pianiste Boris Bonnet vous accueille dans les salles pour un moment de partage musical entre compositeurs français dont Debussy…

Musée municipal Ducastel-Vera – Maison natale Claude Debussy 38 rue au Pain 78100 Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye 78100 Saint-Germain-en-Laye Yvelines Île-de-France 01 30 87 20 75 https://culture.saintgermainenlaye.fr/1675/musee-municipal-ducastel-vera.htm https://www.instagram.com/maisonnataleclaudedebussy/ Le musée a été créé en 1848 à partir de la très riche collection d’œuvres d’art léguée par Louis-Alexandre Ducastel. Il n’a depuis cessé de s’enrichir grâce aux donations des amateurs d’art et des artistes saint-germanois. Le musée bénéficie depuis 2002 du label « Musée de France ». Depuis 2021, il porte le nom de Ducastel-Vera et se déploie sur trois sites : Espace Paul-et-André-Vera, Villa Eugénie-Désoyer (bâtiment historique du musée qui abrite l’Apothicairerie Royale) et la Maison natale Claude-Debussy.

LA MAISON NATALE CLAUDE-DEBUSSY

Une importante partie des collections du musée est consacrée à Claude Debussy, compositeur dont l’œuvre novatrice a profondément bouleversé la musique classique et ouvert la voie aux expérimentations du XXe siècle. Les objets personnels de Debussy, sources de son inspiration, ainsi que de nombreux souvenirs de famille, photos et partitions sont réunis dans la maison du XVIIe siècle où le compositeur a passé les trois premières années de sa vie, ses parents y tenaient une boutique de faïence. Labellisée « Maison des illustres », la maison conserve sa distribution d’origine en deux corps de bâtiment reliés par un escalier en bois à balustres de 1680, inscrit au titre des monuments historiques. La Maison natale Claude-Debussy a bénéficié d’importants travaux de rénovation et a rouvert ses portes en novembre 2024. RER A Saint-Germain-en-Laye Tram 13 Saint-Germain-en-Laye Bus Résalys et 259

Dépôt possible à proximité immédiate mais pas de stationnement prévu.

Journées européennes du patrimoine 2025

© Ville de Saint-Germain-en-Laye, Musée municipal Ducastel-Vera. Cl M Hussenet