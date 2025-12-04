Piano en mouvement : ciné-concert et karaoké au pied de Montmartre ! Lavoir Moderne Parisien Paris

Soirée karaoké et ciné-concert

Pianiste aux milles talents et improvisateur hors pair, Gwendal Giguelay nous invite à une soirée où le piano est roi. Au ciné-concert d’abord, dans un programme où les musiciens ont la parole sur le grand écran muet, avec de grands noms du cinéma des années 1900 : Alice Guy, Georges Méliès, Ernest Servaes.

Au Karaoké ensuite : de Jean-Sébastien Bach à Mylène Farmer en passant par Arvo Pärt ou Michael Jackson : apportez votre voix ou votre instrument, tournez les pages et choisissez l’air qui vous fera briller ! Ce n’est pas tous les jours qu’on peut chanter avec un pianiste qui peut tout jouer… ! Une soirée d’ouverture sous le signe du partage et de l’improvisation à ne pas louper !

Gwendal Giguelay est un pianiste formé à Rennes puis aux Conservatoires Nationaux Supérieurs de Musique et de Danse de Paris et de Lyon, il remporte à Barcelone le Prix Scaramuzza du Concours Les Corts (2008) ainsi que le Prix Musiciens entre guerre et paix de l’Académie Ravel de Saint-Jean de Luz (2010). Il se produit en soliste en France et à l’étranger.

La Semaine Classique du Lavoir

7e édition du 4 au 7 décembre

FEST – La musique. La fête.

La Semaine Classique du Lavoir est un festival de musiques classique et contemporaine unique en son genre. Organisé par Le Ponton des Arts, cet événement incontournable du mois au Lavoir Moderne Parisien, au coeur du 18ème arrondissement de Paris, revient pour une 7e édition où la fête et la découverte seront à l’honneur. Que vous soyez novice ou amateur-e éclairé-e, ce festival vous promet une expérience inoubliable.

Rejoignez-nous les 4, 5, 6 et 7 décembre prochain pour une ambiance conviviale et festive, où vous pourrez rencontrer de grands artistes d’aujourd’hui autour d’un verre et d’une pizza artisanale. / Tous les ateliers et les concerts sur www.lasemaineclassiquedulavoir.com

Avec le pianiste aux milles talents : Gwendal Giguelay !

Le jeudi 04 décembre 2025

de 20h00 à 22h00

payant

Plein tarif 20 euros / Tarif réduit 16 euros / Enfants moins de 10 ans 8 ans

Tout public.

Lavoir Moderne Parisien 35 rue Léon 75018 Paris

https://www.lasemaineclassiquedulavoir.com/édition-7-2025 lepontondesarts@gmail.com https://www.facebook.com/lasemaineclassiquedulavoir https://www.facebook.com/lasemaineclassiquedulavoir