Piano en Valois | Jodyline Gallavardin Cinéma Le Galaxy Cognac Châteaubernard

Piano en Valois | Jodyline Gallavardin Cinéma Le Galaxy Cognac Châteaubernard mardi 14 octobre 2025.

Piano en Valois | Jodyline Gallavardin

Cinéma Le Galaxy Cognac 1 rue de la Belle Allée Châteaubernard Charente

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-14 20:00:00
fin : 2025-10-14

Date(s) :
2025-10-14

Jodyline Gallavardin interprétera Lyapounov, Scriabine, Vasks, Lourié, Stravinsky-Agosti.
Son énergie la plus sensible porte partout la marque de la poésie (Le Monde)
  .

Cinéma Le Galaxy Cognac 1 rue de la Belle Allée Châteaubernard 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 82 10 71 

English :

Jodyline Gallavardin will perform Lyapounov, Scriabin, Vasks, Lourié, Stravinsky-Agosti.
Her most sensitive energy bears the mark of poetry everywhere (Le Monde)

German :

Jodyline Gallavardin wird Lyapounov, Skrjabin, Vasks, Lourié, Stravinsky-Agosti interpretieren.
Ihre sensibelste Energie trägt überall das Zeichen der Poesie (Le Monde)

Italiano :

Jodyline Gallavardin eseguirà Lyapounov, Scriabin, Vasks, Lourié e Stravinsky-Agosti.
La sua energia sensibilissima porta ovunque il segno della poesia (Le Monde)

Espanol :

Jodyline Gallavardin interpretará a Lyapounov, Scriabin, Vasks, Lourié y Stravinsky-Agosti.
Su energía más sensible lleva la marca de la poesía por todas partes (Le Monde)

L’événement Piano en Valois | Jodyline Gallavardin Châteaubernard a été mis à jour le 2025-10-07 par Destination Cognac