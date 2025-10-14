Piano en Valois | Jodyline Gallavardin Cinéma Le Galaxy Cognac Châteaubernard
Piano en Valois | Jodyline Gallavardin
Cinéma Le Galaxy Cognac 1 rue de la Belle Allée Châteaubernard Charente
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Début : 2025-10-14 20:00:00
fin : 2025-10-14
2025-10-14
Jodyline Gallavardin interprétera Lyapounov, Scriabine, Vasks, Lourié, Stravinsky-Agosti.
Son énergie la plus sensible porte partout la marque de la poésie (Le Monde)
English :
Jodyline Gallavardin will perform Lyapounov, Scriabin, Vasks, Lourié, Stravinsky-Agosti.
Her most sensitive energy bears the mark of poetry everywhere (Le Monde)
German :
Jodyline Gallavardin wird Lyapounov, Skrjabin, Vasks, Lourié, Stravinsky-Agosti interpretieren.
Ihre sensibelste Energie trägt überall das Zeichen der Poesie (Le Monde)
Italiano :
Jodyline Gallavardin eseguirà Lyapounov, Scriabin, Vasks, Lourié e Stravinsky-Agosti.
La sua energia sensibilissima porta ovunque il segno della poesia (Le Monde)
Espanol :
Jodyline Gallavardin interpretará a Lyapounov, Scriabin, Vasks, Lourié y Stravinsky-Agosti.
Su energía más sensible lleva la marca de la poesía por todas partes (Le Monde)
