PIano en Valois Kotaro Fukuma Théâtre Les Carmes La Rochefoucauld-en-Angoumois

PIano en Valois Kotaro Fukuma Théâtre Les Carmes La Rochefoucauld-en-Angoumois jeudi 16 octobre 2025.

PIano en Valois Kotaro Fukuma

Théâtre Les Carmes 39 rue des Halles La Rochefoucauld-en-Angoumois Charente

Tarif : 4 – 4 – 11 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-16 20:00:00

fin : 2025-10-16

Date(s) :

2025-10-16

Kotaro Fukuma, pianiste japonais de renommée internationale, s’impose par son élégance musicale et sa virtuosité.

.

Théâtre Les Carmes 39 rue des Halles La Rochefoucauld-en-Angoumois 16110 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 17 20 55 22

English :

Internationally renowned Japanese pianist Kotaro Fukuma stands out for his musical elegance and virtuosity.

German :

Kotaro Fukuma, ein international anerkannter japanischer Pianist, setzt sich durch seine musikalische Eleganz und Virtuosität durch.

Italiano :

Kotaro Fukuma, pianista giapponese di fama internazionale, si distingue per la sua eleganza musicale e il suo virtuosismo.

Espanol :

Kotaro Fukuma, pianista japonés de renombre internacional, destaca por su elegancia musical y su virtuosismo.

L’événement PIano en Valois Kotaro Fukuma La Rochefoucauld-en-Angoumois a été mis à jour le 2025-09-04 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord