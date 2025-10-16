PIano en Valois Kotaro Fukuma Théâtre Les Carmes La Rochefoucauld-en-Angoumois
Théâtre Les Carmes 39 rue des Halles La Rochefoucauld-en-Angoumois Charente
Tarif : 4 – 4 – 11 EUR
Tarif réduit
Début : 2025-10-16 20:00:00
2025-10-16
Kotaro Fukuma, pianiste japonais de renommée internationale, s’impose par son élégance musicale et sa virtuosité.
English :
Internationally renowned Japanese pianist Kotaro Fukuma stands out for his musical elegance and virtuosity.
German :
Kotaro Fukuma, ein international anerkannter japanischer Pianist, setzt sich durch seine musikalische Eleganz und Virtuosität durch.
Italiano :
Kotaro Fukuma, pianista giapponese di fama internazionale, si distingue per la sua eleganza musicale e il suo virtuosismo.
Espanol :
Kotaro Fukuma, pianista japonés de renombre internacional, destaca por su elegancia musical y su virtuosismo.
