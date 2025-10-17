Piano Light Pavillon Anglais Beaune

Piano Light Pavillon Anglais Beaune vendredi 17 octobre 2025.

Piano Light

Pavillon Anglais 13 bis Boulevard Maréchal Joffre Beaune Côte-d’Or

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit

Début : 2025-10-17 19:00:00

fin : 2025-12-12 20:30:00

2025-10-17 2025-12-12 2026-01-30

Concerts à la bougie & bar éphémère vos afterworks musicaux à Beaune.

Piano Light, c’est l’afterwork qui bouscule les codes du concert classique.

Dans l’écrin chaleureux du Pavillon du Jardin Anglais à Beaune, chaque soirée vous plonge dans une ambiance intimiste, portée par la lueur des bougies, la magie du piano et la convivialité d’un bar éphémère.

Les thématiques évoluent au fil des saisons, offrant des expériences toujours renouvelées — à vivre pleinement, entre émotions musicales et instants partagés autour d’un verre.

Le Pavillon Anglais peut accueillir jusqu’à 70 personnes.

17 Octobre 2025 à 19h Les plus grands tubes de la Pop et du Rock au piano solo

12 Décembre 2025 à 19h Ambiance Noël Jazzy

30 Janvier 2026 à 19h Voyage au cœur de la nuit / Piano & Live painting .

Pavillon Anglais 13 bis Boulevard Maréchal Joffre Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

