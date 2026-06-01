Piano Manège, Abbaye de Noirlac, Bruère-Allichamps

Piano Manège 6 et 7 juin Abbaye de Noirlac Cher

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:30:00+02:00 – 2026-06-06T15:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T17:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Un manège suspendu pour petits et grands rêveurs.

Perché à 4 m de haut, un piano fait tourner les enfants au rythme de ses valses. Le Piano manège renoue avec la tradition du manège de rue à poussée humaine et musique live.

Une création de et avec Voël pour les enfants de 3 à 7 ans.

Abbaye de Noirlac Lieu Dit Noirlac, 18200 Bruère-Allichamps, France Bruère-Allichamps 18200 Cher Centre-Val de Loire +33248620101 http://www.abbayedenoirlac.fr Les jardins contemporains, pensés par le paysagiste Gilles Clément, mettent en valeur le lien harmonieux entre le patrimoine bâti et l’environnement naturel. Centre culturel de rencontre, l’abbaye est un foyer reconnu d’échanges culturels et artistiques, tout en restant un lieu touristique majeur. Parking sur place. Gare à Saint-Amand-Montrond.

Un manège suspendu pour petits et grands rêveurs.

© Voël