Piano masqué : concert de Melaine Dalibert Musée de Bretagne Rennes Mercredi 17 septembre, 12h30 Ille-et-Vilaine

gratuit

Le pianiste Melaine Dalibert propose un programme autour du _Carnaval opus 9_ de Robert Schumann.

Cette œuvre fait danser dans un bal fantasmagorique les figures de ses amis Chopin et Paganini avec celles de ses avatars Eusebius ou Florestan. Ce grand cycle du répertoire romantique sera mis en regard des mystérieux _Masques_ de Claude Debussy, et des compositions de Melaine Dalibert.

En lien avec l’exposition _Carnavals_ présentée jusqu’au 16 novembre au Musée de Bretagne.

Musée de Bretagne Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine