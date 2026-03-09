Piano Music Église Saint-Merry Paris

Alessandro Sgobbio

Alessandro Sgobbio est un compositeur, pianiste et producteur italien, basé à Paris et voté parmi les nouveaux talents de l’année par le magazine italien “Musica Jazz”. Il a été sélectionné au “Concours de Piano Jazz Martial Solal” de Paris, en recevant le 1er Prix au Festival “Umbria Jazz” de Pérouse et le 2ème prix au Concours “Luca Flores” de Florence. Jazz”. Titulaire de plusieurs Masters auprès de l’Académie de Musique d’Oslo (Norvège) et le Conservatoire Supérieur de Parme (Italie), Alessandro se produit en Europe, Chine, UK, Êtats-Unis et Scandinavie en tant que soliste, en duo (avec Amal Murkus, Senny Camara, Sarah-Jane Summers, Christophe Marguet, Michele Rabbia) et avec son projet scandinave Silent Fires. Après seize albums publiés en tant que leader / co-leader, Alessandro Sgobbio ne cesse d’enrichir son propre univers sonore de compositions, improvisations et explorations spirituelles. Il a récemment participé à la bande sonore du documentaire “Severed” de Jen Marlowe et est en train de publier deux nouveaux albums en 2026.

www.alessandrosgobbio.it

Le compositeur et pianiste Alessandro Sgobbio fait retour à sa vocation primaire avec “Piano Music”, nouvel album et recueil intime d’épîtres sonores autour du piano. Un concert d’un grand sens esthétique qui projette l’esprit de l’auditeur dans un univers sonore parallèle.

Le dimanche 12 avril 2026

de 16h00 à 18h00

gratuit

Entrée libre – Participation libre

Tout public.

Église Saint-Merry 78 rue Saint-Martin 75004 Paris

+33142719393 concerts@saintmerry.org



