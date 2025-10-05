LE PLATEAU COMEDY CLUB – STAND UP – MONSIEUR LE ZINC BONNE NOUVELLE Paris

PIANO-PEINTRE ALINE PIBOULE Début : 2026-01-08 à 12:30. Tarif : – euros.

Aline Piboule, pianoPaysages et MarinesAu fil de ce voyage musical, le public est invité à naviguer entre des œuvres inspirées par les lacs, la mer et l’océan : des paysages sonores empreints de poésie et de références littéraires… Chaque pièce révèle une facette différente de cet univers maritime, tantôt calme et apaisant, tantôt puissant et captivant.MOMPOU : Paysages : El lago / GALLEN KALLELA : Le lac KeiteleDEBUSSY : 6 Épigraphes antiques : Pour remercier la pluie au matin / REDON : Buddha – La Cathédrale engloutie / HABLIK : Crystal Castle in the Sea – Reflets dans l’eau / MONET : NymphéasJEAN CRAS : 2 paysages : Maritime / BOECKLIN : L’île des mortsMEL BONIS : Femmes de légende : Ophélie / REDON : OpheliaJOHN IRELAND : Decorations : The Island Spell / DELPRAT : Champs d’asphodèles – Moonglade / MUNCH : Clair de lune –The Scarlet Ceremonies / DENIS : La lutte de Jacob et l’angeDEBUSSY : La mer : Dialogue du vent et de la mer / HOKUSAI : La vague de Kanagawa

AUDITORIUM – MUSEE DE GRENOBLE . 38000 Grenoble 38