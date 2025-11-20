Piano piano Chambly
Piano piano Chambly jeudi 20 novembre 2025.
Piano piano
301 Rue Jean Renoir Chambly Oise
Tarif : 12 – 12 – 12
12
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-20 20:00:00
fin : 2025-11-20 21:00:00
Date(s) :
2025-11-20
Spectacle | Musique et art numérique | 8 ans et +
Babx et Adrien Mondot
Cette pièce musicale et visuelle raconte l’histoire d’une rencontre, ou plutôt de retrouvailles. Babx et Adrien Mondot se croisent à l’orée des années 2000, l’un s’amuse au piano avec quelques chansons fraîchement écrites, l’autre jongle pour oublier son quotidien de chercheur en informatique… Depuis, les deux amis ont fait du chemin et sont devenus des artistes confirmés. Piano piano incarne leur folle envie de raviver l’endroit où ils s’étaient laissés il y a vingt ans la rêverie, l’expérimentation, le plaisir du jeu.
Sur scène, la musique dialogue avec les images. Cette interaction entre le son et la lumière est créée à partir des mélodies de babx au piano pendant qu’Adrien Mondot accorde les images en direct via un dispositif numérique de création graphique. Vibrations, tournoiements, bercements, ce duo du sensible nous emmène à la croisée des arts et des émotions. Vous n’avez qu’à vous laisser porter.
À un saut de bus navette gratuite au départ de La Faïencerie
Réservation jusqu’au 13 novembre 2025 12 .
301 Rue Jean Renoir Chambly 60230 Oise Hauts-de-France +33 3 44 24 01 01 accueil@faiencerie-theatre.com
English :
Show | Music and digital art | Ages 8 and up
Babx and Adrien Mondot
On stage, music dialogues with images. Vibrations and lullabies, all you have to do is let yourself be carried away.
One bus hop away free shuttle from La Faïencerie
Reservations until November 13, 2025
German :
Aufführung | Musik und digitale Kunst | 8 Jahre und älter
Babx und Adrien Mondot
Auf der Bühne tritt die Musik in einen Dialog mit den Bildern. Vibrationen und Wiegenlieder, Sie müssen sich nur tragen lassen.
Nur einen Bussprung entfernt kostenloser Pendelbus ab La Faïencerie
Reservierung bis zum 13. November 2025
Italiano :
Spettacolo | Musica e arte digitale | Dagli 8 anni in su
Babx e Adrien Mondot
Sul palco, la musica dialoga con le immagini. Vibrazioni e ninne nanne, basta lasciarsi trasportare.
A un passo dall’autobus: navetta gratuita da La Faïencerie
Prenotabile fino al 13 novembre 2025
Espanol :
Espectáculo | Música y arte digital | A partir de 8 años
Babx y Adrien Mondot
En el escenario, la música dialoga con las imágenes. Vibraciones y nanas, sólo hay que dejarse llevar.
A un paso: autobús gratuito desde La Faïencerie
Reservas hasta el 13 de noviembre de 2025
