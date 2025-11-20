Piano piano Chambly

Piano piano

301 Rue Jean Renoir Chambly Oise

Tarif : 12 – 12 – 12

12

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-20 20:00:00

fin : 2025-11-20 21:00:00

Date(s) :

2025-11-20

Spectacle | Musique et art numérique | 8 ans et +

Babx et Adrien Mondot

Sur scène, la musique dialogue avec les images. Vibra­tions et bercements, vous n’avez qu’à vous lais­ser porter.

À un saut de bus navette gratuite au départ de La Faïencerie

Réservation jusqu’au 13 novembre 2025

Spectacle | Musique et art numérique | 8 ans et +

Babx et Adrien Mondot

Cette pièce musi­cale et visuelle raconte l’his­toire d’une rencontre, ou plutôt de retrou­vailles. Babx et Adrien Mondot se croisent à l’orée des années 2000, l’un s’amuse au piano avec quelques chan­sons fraî­che­ment écrites, l’autre jongle pour oublier son quoti­dien de cher­cheur en infor­ma­tique… Depuis, les deux amis ont fait du chemin et sont deve­nus des artistes confir­més. Piano piano incarne leur folle envie de ravi­ver l’en­droit où ils s’étaient lais­sés il y a vingt ans la rêve­rie, l’ex­pé­ri­men­ta­tion, le plai­sir du jeu.

Sur scène, la musique dialogue avec les images. Cette inter­ac­tion entre le son et la lumière est créée à partir des mélo­dies de babx au piano pendant qu’Adrien Mondot accorde les images en direct via un dispo­si­tif numé­rique de créa­tion graphique. Vibra­tions, tour­noie­ments, berce­ments, ce duo du sensible nous emmène à la croi­sée des arts et des émotions. Vous n’avez qu’à vous lais­ser porter.

À un saut de bus navette gratuite au départ de La Faïencerie

Réservation jusqu’au 13 novembre 2025 12 .

301 Rue Jean Renoir Chambly 60230 Oise Hauts-de-France +33 3 44 24 01 01 accueil@faiencerie-theatre.com

English :

Show | Music and digital art | Ages 8 and up

Babx and Adrien Mondot

On stage, music dialogues with images. Vibrations and lullabies, all you have to do is let yourself be carried away.

One bus hop away free shuttle from La Faïencerie

Reservations until November 13, 2025

German :

Aufführung | Musik und digitale Kunst | 8 Jahre und älter

Babx und Adrien Mondot

Auf der Bühne tritt die Musik in einen Dialog mit den Bildern. Vibrationen und Wiegenlieder, Sie müssen sich nur tragen lassen.

Nur einen Bussprung entfernt kostenloser Pendelbus ab La Faïencerie

Reservierung bis zum 13. November 2025

Italiano :

Spettacolo | Musica e arte digitale | Dagli 8 anni in su

Babx e Adrien Mondot

Sul palco, la musica dialoga con le immagini. Vibrazioni e ninne nanne, basta lasciarsi trasportare.

A un passo dall’autobus: navetta gratuita da La Faïencerie

Prenotabile fino al 13 novembre 2025

Espanol :

Espectáculo | Música y arte digital | A partir de 8 años

Babx y Adrien Mondot

En el escenario, la música dialoga con las imágenes. Vibraciones y nanas, sólo hay que dejarse llevar.

A un paso: autobús gratuito desde La Faïencerie

Reservas hasta el 13 de noviembre de 2025

L’événement Piano piano Chambly a été mis à jour le 2025-07-20 par SIM Hauts-de-France Oise Tourisme