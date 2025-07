Piano piano Théâtre de Forbach – Forbach

Théâtre de Forbach – 71 Avenue St. Rémy Forbach Moselle

Quand le piano fait danser la lumière.

Après s’être amusés à explorer au cours d’une soirée comment leur art pouvait s’accommoder l’un à l’autre, le chanteur-musicien babx et l’artiste multimédia Adrien Mondot du fameux duo avec Claire Bardainne, accueilli régulièrement au Carreau ont décidé de fusionner pleinement leurs univers au cours d’un spectacle-récital sensible et original un piano qui sculpte l’espace, des images en mouvement qui résonnent comme une mélodie, sans oublier la poésie du jonglage. Avec Piano piano ils nous offrent une expérience multisensorielle où la musique devient matière et la lumière, un souffle vivant. Ils parviennent à nous embarquer dans un voyage suspendu entre rêve et technologie, où chaque note dessine un paysage en mutation. Y aurait-il meilleur moyen d’ouvrir nos imaginaires à l’aube d’une nouvelle saison à partager ?

Infos pratique Musique et arts numériques, en français, durée 60mn, à partir de 10ans.

Le Carreau Scène nationale 4 octobre 2025 20h00Tout public

Théâtre de Forbach – 71 Avenue St. Rémy Forbach 57600 Moselle Grand Est +33 3 87 84 64 34 billetterie@carreau-forbach.com

English :

When the piano makes the light dance.

After an evening?s fun exploring how their art could fit together, singer-musician babx and multimedia artist Adrien Mondot from the famous duo with Claire Bardainne, a regular guest at Le Carreau decided to fully merge their worlds in a sensitive and original recital-show: a piano that sculpts space, moving images that resonate like a melody, not forgetting the poetry of juggling. Piano piano is a multi-sensory experience in which music becomes matter and light a living breath. They succeed in taking us on a journey suspended between dream and technology, where each note draws a changing landscape. What better way to open up our imaginations at the dawn of a new season to share?

Practical info: Music and digital arts, in French, duration: 60mn, from age 10.

Le Carreau Scène nationale October 4, 2025 8:00 pm

German :

Wenn das Klavier das Licht tanzen lässt.

Nachdem der Sänger und Musiker babx und der Multimediakünstler Adrien Mondot ? des berühmten Duos mit Claire Bardainne, das regelmäßig in Le Carreau zu Gast ist ? einen Abend lang ausprobiert hatten, wie ihre Kunst miteinander harmonieren könnte, beschlossen sie, ihre Welten in einem sensiblen und originellen Konzert zu verschmelzen: ein Klavier, das den Raum formt, bewegte Bilder, die wie eine Melodie klingen, und nicht zu vergessen die Poesie der Jonglage. Mit Piano piano bieten sie uns eine multisensorische Erfahrung, bei der die Musik zu Materie und das Licht zu einem lebendigen Atem wird. Es gelingt ihnen, uns auf eine Reise zwischen Traum und Technologie zu entführen, wo jede Note eine sich verändernde Landschaft zeichnet. Gibt es einen besseren Weg, unsere Vorstellungskraft zu öffnen, wenn wir eine neue Saison beginnen, die wir gemeinsam erleben können?

Praktische Informationen: Musik und digitale Kunst, auf Französisch, Dauer: 60mn, ab 10 Jahren.

Le Carreau Scène nationale 4. Oktober 2025: 20.00 Uhr

Italiano :

Quando il pianoforte fa danzare la luce.

Dopo una serata in cui si sono divertiti a esplorare come la loro arte potesse combinarsi, il cantante-musicista babx e l’artista multimediale Adrien Mondot del famoso duo con Claire Bardainne che si esibisce regolarmente a Le Carreau hanno deciso di fondere completamente i loro mondi in un recital-spettacolo sensibile e originale: un pianoforte che scolpisce lo spazio, immagini in movimento che risuonano come una melodia, senza dimenticare la poesia della giocoleria. Piano piano è un’esperienza multisensoriale in cui la musica diventa materia e la luce un respiro vivo. Riescono a portarci in un viaggio sospeso tra sogno e tecnologia, dove ogni nota disegna un paesaggio mutevole. Quale modo migliore per aprire la nostra immaginazione alla vigilia di una nuova stagione da condividere?

Informazioni pratiche: Musica e arti digitali, in francese, durata: 60 minuti, a partire dai 10 anni.

Le Carreau Scène nationale 4 ottobre 2025: ore 20.00

Espanol :

Cuando el piano hace bailar a la luz.

Tras una tarde de diversión explorando cómo su arte podría encajar, el músico-cantante babx y el artista multimedia Adrien Mondot -del famoso dúo con Claire Bardainne que actúa regularmente en Le Carreau- han decidido fusionar plenamente sus mundos en un recital-espectáculo sensible y original: un piano que esculpe el espacio, imágenes en movimiento que resuenan como una melodía, sin olvidar la poesía de los malabares. Piano piano es una experiencia multisensorial en la que la música se convierte en materia y la luz en aliento vivo. Consiguen llevarnos a un viaje suspendido entre el sueño y la tecnología, donde cada nota dibuja un paisaje cambiante. ¿Qué mejor manera de abrir nuestra imaginación en vísperas de una nueva temporada para compartir?

Información práctica: Música y artes digitales, en francés, duración: 60 minutos, a partir de 10 años.

Le Carreau Scène nationale 4 de octubre de 2025: 20:00 h

