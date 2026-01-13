PIANO PLUME Rue de l’Abbé Perrin Saint-Père-en-Retz

PIANO PLUME

Les compositions de Grégoire Genuys sont comme des rêveries dans le monde des oiseaux, où l’intimité du piano solo dialogue avec la délicatesse de leurs chants. Les influences de Keith Jarrett et de Grégory Privat, au jazz mélodieux, se fondent dans un univers à la Chassol où la musique live et les chants enregistrés se répondent. Délaissant parfois l’approche classique de l’instrument pour explorer des univers sonores mixtes composés de chants ralentis et de bruitages, le pianiste livre une musique personnelle et sensible.



Distribution

De et avec Grégoire Genuys.

Gratuit.

Le concert est ouvert à tous, dans la limite des places disponibles.



Rue de l'Abbé Perrin Espace culturel Saint-Roch Saint-Père-en-Retz 44320 Loire-Atlantique

