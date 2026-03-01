Piano & poésie ciel bleu sur un champ de blé

31 Boulevard Loreau Briare Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 17:00:00

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

À l’occasion de la Saison de l’Ukraine en France, laissez-vous emporter par un moment sensible mêlant musique et poésie. Le pianiste Andrei Turbinskiy accompagne les voix des récitant(e)s pour une rencontre artistique pleine d’émotion. Rendez-vous le 21 mars à 17h à l’Hôpital de Briare.

À l’occasion de la Saison de l’Ukraine en France, la salle Bapterosses de l’Hôpital de Briare accueille un moment artistique mêlant musique et poésie autour du spectacle Ciel bleu sur champ de blé . Le pianiste Andrei Turbinskiy accompagnera les récitations de Karine Adrover, Chloé Bourgois, Genny Kunitska et Éric Cénat pour une rencontre sensible entre les mots et la musique.

Ce rendez-vous propose une immersion dans la richesse culturelle et poétique ukrainienne à travers un dialogue entre littérature et piano, dans une atmosphère à la fois intime et émouvante.

Le spectacle aura lieu samedi 21 mars 2026 à 17h à l’Hôpital de Briare, salle Bapterosses.

Entrée libre avec participation au chapeau. Durée environ 1h30. .

31 Boulevard Loreau Briare 45250 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 75 24 09 62

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

On the occasion of the Season of Ukraine in France, let yourself be carried away by a sensitive moment combining music and poetry. Pianist Andrei Turbinskiy accompanies the voices of the narrators for an emotional artistic encounter. Rendezvous on March 21 at 5pm at Briare Hospital.

L’événement Piano & poésie ciel bleu sur un champ de blé Briare a été mis à jour le 2026-03-06 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX