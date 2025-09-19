Piano-Prévert CHAPELLE VICTORIA (Eglise Réformée de France) Grasse

Piano-Prévert Vendredi 19 septembre, 20h00 CHAPELLE VICTORIA (Eglise Réformée de France) Alpes-Maritimes

15€ tarif normal et 12€ pour les adhérents de l’association « Le Colibri Enchanteur », 8€ pour les moins de 15 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T20:00:00 – 2025-09-19T21:00:00

Dans le cadre enchanteur de La Chapelle Victoria, venez découvrir les poèmes de Prévert dits par la comédienne Mady Mantelin et mis en musique par le pianiste Yannis Bouvet.

« Il n’y a pas cinq ou six merveilles dans le monde, mais une seule l’amour » J. Prévert.

Rendez-vous : devant la Chapelle Victoria

Réservations : grailletghislaine@gmail.com

CHAPELLE VICTORIA (Eglise Réformée de France) 65, avenue Victoria 06130 Grasse Grasse 06130 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 97 05 58 70 http://www.ville-grasse.fr [{« type »: « email », « value »: « grailletghislaine@gmail.com »}] [{« link »: « mailto:grailletghislaine@gmail.com »}] L’église anglicane Saint John d’aspect anglo-normand est construite en pans de bois et en briques. Ce sont les résidents et les hivernants britanniques qui ont réuni des fonds pour sa construction en 1885. Jusqu’à cette date le lieu de culte le plus proche était à Cannes. La chapelle Victoria doit son surnom à la reine d’Angleterre qui a fait don d’un vitrail lors de ces séjours à Grasse. Elle est utilisée aujourd’hui par l’Eglise réformée de France.

