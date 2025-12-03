Piano Pulse #2 : concert de Katarína Paľová & Milan Paľa Centre tchèque de Paris Paris

La série de concerts pour piano Piano Pulse se poursuit avec une soirée intitulée Totale Découverte.

Lors de ce concert se produiront Katarína Paľová, pianiste, chambriste et membre de l’ensemble CODEnsemble, et Milan Paľa, violoniste, compositeur – deux figures marquantes de la scène musicale d’Europe centrale contemporaine.

Au programme des œuvres du compositeur tchèque František Gregor Emmert, du compositeur slovaque Eugen Suchoň, du compositeur franco-roumain George Enescu, ainsi que la création mondiale d’une pièce de la compositrice slovaque contemporaine Jana Kmiťová, écrite spécialement pour ce concert.

Retrouvez ici le programme complet du concert !

La soirée sera un événement musical et une totale découverte assurée !

Le Centre tchèque, en collaboration avec l’Association Piano Paris Prague A3P, vous invite au deuxième concert du cycle Piano Pulse !

Le mercredi 03 décembre 2025

de 19h30 à 21h30

payant

De 10 à 15 euros.

Tout public.

Centre tchèque de Paris 18 rue Bonaparte 75 006 Paris

https://paris.czechcentres.cz/fr/programme/piano-pulse-2-katarina-palova-and-milan-pala +33153730022 paris@czechcentres.cz https://www.facebook.com/CzechCentreParis?locale=cs_CZ https://www.facebook.com/CzechCentreParis?locale=cs_CZ