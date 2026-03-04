Piano Pulse #3 : Jouvence de Prague, Centre tchèque de Paris, Paris

Piano Pulse #3 : Jouvence de Prague Mercredi 18 mars, 19h30 Centre tchèque de Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-18T19:30:00+01:00 – 2026-03-18T21:30:00+01:00

Le cycle de concerts Piano Pulse, coorganisé par le Centre tchèque et l’Association Piano Paris Prague A3P, se poursuit avec une soirée intitulée Jouvence de Prague.

Dans la Salle Janáček se produiront Eliška Tkadlčíková (piano) Alexandra Piskořová (flûte traversière) et Natálie Hrdová (clarinette), lauréates du prestigieux concours organisé par la Radio tchèque, Concertino Praga.

Le cycle Piano Pulse présentera au cours de la saison 2025—2026 des artistes évoluant entre la France et la République tchèque, autant des musiciens confirmées qu’émergents, sous la direction artistique du compositeur et pianiste Kryštof Mařatka, qui présentera chaque concert.

Au programme des œuvres des compositeurs européens de musique classique W. A. Mozart, Ondřej Kukal, P. Glass, Isaac Albéniz, Guillaume Connesson, Charles-Maria Widor, Béla Kovács, Valentin Bucchi ou Claude Debussy.

Plein tarif: 15€ / Tarif réduit: 10€

Le cycle Piano Pulse est organisé en collaboration avec l’Association Piano Paris Prague A3P et avec le soutien financier de la société Veolia Holding Česká republika, a.s.

Centre tchèque de Paris 18 Rue Bonaparte, 75006 Paris Paris 75006 Paris 6e Arrondissement Paris Île-de-France +33 (0)1 53 73 00 22 https://paris.czechcentres.cz/fr/ Le Centre tchèque de Paris est un institut culturel situé au cœur de Saint-Germain-des-Prés, dans le 6ᵉ arrondissement. Il fait rayonner la culture tchèque en France à travers des expositions, concerts, conférences, lectures, cours de tchèque et bien plus encore. Il fait partie d'un réseau international de 26 Centres tchèques présents sur 4 continents.

Le troisième concert du cycle Piano Pulse présentera trois lauréates tchèques du concours Concertino Praga, organisé par la Radio tchèque. musique concert

