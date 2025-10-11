Piano récital Stephan Hohlweg Théâtre de la Gare Marseille 15e Arrondissement

Piano récital Stephan Hohlweg

Samedi 11 octobre 2025 à partir de 16h. Théâtre de la Gare 17 Avenue De Roquefavour Marseille 15e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Début : 2025-10-11 16:00:00

Le récital donné par le célèbre Maître Stephan Hohlweg enchantera tout amateur de musique classique.

Au programme:

– Frédéric Chopin: Les Ballades

– Sergej Rachmaninoff: 2eme Sonate

– Lasse Thoresen: Sol Spill… .

Théâtre de la Gare 17 Avenue De Roquefavour Marseille 15e Arrondissement 13015 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 60 48 13 18 theatredelagare13015@gmail.com

English :

The recital by renowned master Stephan Hohlweg will enchant all classical music fans.

German :

Das Rezital des berühmten Meisters Stephan Hohlweg wird jeden Liebhaber klassischer Musik begeistern.

Italiano :

Il recital del rinomato maestro Stephan Hohlweg farà la gioia di tutti gli amanti della musica classica.

Espanol :

El recital ofrecido por el renombrado maestro Stephan Hohlweg hará las delicias de todos los amantes de la música clásica.

