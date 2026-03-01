Piano Skool La Place Paris

Piano Skool, c’est un moment de partage où la musique, la danse et le style se rencontrent pour créer une ambiance libre et chaleureuse.

Au programme : Des DJ sets soigneusement sélectionnés, des stands de marques pour découvrir de nouveaux univers et un workshop danse animé par Zammar pour apprendre, bouger et lâcher prise

Line-up DJ : Destys – Floutee – Titaï

Ambiances musicales : AMAPIANO – GQOM – 3 STEP

Que tu connaisses déjà ces vibes ou que tu aies simplement envie de découvrir quelque chose de nouveau, Piano Skool est l’endroit parfait pour se laisser porter par la musique et l’énergie collective.

Viens comme tu es, danse, découvre et partage ce moment avec nous.

Rendez-vous dimanche 29 mars 2026 à La Place Hip-Hop (Châtelet), de 17h à 22h, pour plonger au cœur des sonorités Amapiano et ressentir toute l’énergie venue d’Afrique du Sud !

Le dimanche 29 mars 2026

de 17h00 à 22h00

payant Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-29T20:00:00+02:00

fin : 2026-03-30T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-03-29T17:00:00+02:00_2026-03-29T22:00:00+02:00

La Place 10 passage de la Canopée 75001 Paris

https://shotgun.live/fr/events/piano-skool



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