PIANO SUR LE LAC Le Crès
PIANO SUR LE LAC Le Crès vendredi 26 juin 2026.
Le Crès
PIANO SUR LE LAC
Chemin de Navitau Le Crès Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26
fin : 2026-06-26
Date(s) :
2026-06-26
Un voyage musical mené par Anouk Morel et Robin Rivoire où le piano et le violon vous embarquent pour une traversée joyeuse et dansante sur le lac du Crès.
Un voyage musical mené par Anouk Morel et Robin Rivoire où le piano et le violon vous embarquent pour une traversée joyeuse et dansante sur le lac du Crès.
JANGADA duo piano violon
Original, varié, tout public, ce concert mis en scène avec le pianO du lac dans des théâtres d’eau différents chaque soir invite à la découverte de nouvelles cultures et à une grande traversée de l’Europe au continent américain.
Entrée libre.
Le public est invité à s’asseoir dans l’herbe autour du lac. Vous pouvez également apporter votre propre chaise ou serviette de plage.
Réservation conseillée ! .
Chemin de Navitau Le Crès 34920 Hérault Occitanie
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English : PIANO SUR LE LAC
A musical voyage led by Anouk Morel and Robin Rivoire, where piano and violin take you on a joyful, danceable journey across the Lac du Crès.
L’événement PIANO SUR LE LAC Le Crès a été mis à jour le 2026-04-17 par 34 OT MONTPELLIER
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