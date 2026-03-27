Piano Vélo Tour de France

1047 Route d’Orléans Saint-Hilaire-Saint-Mesmin Loiret

Tarif : 12 – 12 – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-21 19:00:00

fin : 2026-04-21 21:00:00

Date(s) :

2026-04-21

Piano Vélo Tour de France

Philippe Séranne et David Aubaile font le tour de France à vélo en 150 étapes en tractant 250 kg de piano… L’un virtuose du verbe acéré, l’autre compagnon de route de Brigitte Fontaine, Salif Keita, Khaled et tant d’autres, ils jouent, chantent, amusent et surtout allègent l’immense accumulation de renoncement, de découragement, de frayeurs qui pèsent sur nos frêles épaules d’êtres conscients et réalistes face à l’avenir. Des paroles fortes qui sonnent juste, et surtout la joie qui emporte le désespoir et ouvre une fenêtre de liberté dans nos quotidiens assoupis… Un spectacle qui regonfle les mollets et le moral !

Spectacle à 19h

Accueil à partir de 18h30

Temps convivial autour d’un verre après le spectacle 12 .

1047 Route d’Orléans Saint-Hilaire-Saint-Mesmin 45160 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 02 72 47 61

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English :

Piano Vélo Tour de France

L’événement Piano Vélo Tour de France Saint-Hilaire-Saint-Mesmin a été mis à jour le 2026-03-27 par ADRT45