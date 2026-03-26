Piano-Voix par Mathilde Fernandez et David Perreard Anthéa Antipolis Théâtre d’Antibes Antibes

Piano-Voix par Mathilde Fernandez et David Perreard

Anthéa Antipolis Théâtre d’Antibes 260 avenue Jules Grec Antibes Alpes-Maritimes

Tarif : 10 – 10 – 18 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 21:00:00

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Piano-Voix: Une création originale Audiovisuelle par Mathilde Fernandez & David Perreard.

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Anthéa Antipolis Théâtre d’Antibes 260 avenue Jules Grec Antibes 06600 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 83 76 13 00 contact@anthea-antibes.fr

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English :

Piano and Voice: An original audiovisual production by Mathilde Fernandez & David Perreard.

L’événement Piano-Voix par Mathilde Fernandez et David Perreard Antibes a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme d’Antibes Juan-les-Pins