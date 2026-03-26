Piano-Voix par Mathilde Fernandez et David Perreard Anthéa Antipolis Théâtre d’Antibes Antibes
Piano-Voix par Mathilde Fernandez et David Perreard Anthéa Antipolis Théâtre d’Antibes Antibes samedi 11 avril 2026.
Piano-Voix par Mathilde Fernandez et David Perreard
Anthéa Antipolis Théâtre d’Antibes 260 avenue Jules Grec Antibes Alpes-Maritimes
Tarif : 10 – 10 – 18 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 21:00:00
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11
Piano-Voix: Une création originale Audiovisuelle par Mathilde Fernandez & David Perreard.
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Anthéa Antipolis Théâtre d’Antibes 260 avenue Jules Grec Antibes 06600 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 83 76 13 00 contact@anthea-antibes.fr
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English :
Piano and Voice: An original audiovisual production by Mathilde Fernandez & David Perreard.
L’événement Piano-Voix par Mathilde Fernandez et David Perreard Antibes a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme d’Antibes Juan-les-Pins
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