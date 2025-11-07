Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Pianocéan Les Buissonnantes Espace culturel Buis-les-Baronnies

Pianocéan Les Buissonnantes Espace culturel Buis-les-Baronnies vendredi 7 novembre 2025.

Pianocéan Les Buissonnantes

Espace culturel Bd Michel Eysseric Buis-les-Baronnies Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-07 18:00:00
fin : 2025-11-07

Date(s) :
2025-11-07

Pianocéan est un projet maritime et musical porté par la pianiste navigatrice Marieke Huysmans-Berthou. L’objectif: faire le tour du monde à la voile avec un piano à bord.
  .

Espace culturel Bd Michel Eysseric Buis-les-Baronnies 26170 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 28 07 34  coordination.cva@mairie.buislesbaronnies.fr

English :

Pianocéan is a maritime and musical project led by sailing pianist Marieke Huysmans-Berthou. The aim is to sail around the world with a piano on board.

German :

Pianocéan ist ein maritimes und musikalisches Projekt, das von der Segelpianistin Marieke Huysmans-Berthou ins Leben gerufen wurde. Das Ziel: Mit einem Klavier an Bord um die Welt zu segeln.

Italiano :

Pianocéan è un progetto marittimo e musicale guidato dalla pianista velista Marieke Huysmans-Berthou. L’obiettivo è navigare intorno al mondo con un pianoforte a bordo.

Espanol :

Pianocéan es un proyecto marítimo y musical dirigido por la pianista Marieke Huysmans-Berthou. El objetivo es dar la vuelta al mundo con un piano a bordo.

L’événement Pianocéan Les Buissonnantes Buis-les-Baronnies a été mis à jour le 2025-06-05 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale