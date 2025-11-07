Pianocéan Les Buissonnantes Espace culturel Buis-les-Baronnies
Pianocéan est un projet maritime et musical porté par la pianiste navigatrice Marieke Huysmans-Berthou. L’objectif: faire le tour du monde à la voile avec un piano à bord.
Espace culturel Bd Michel Eysseric Buis-les-Baronnies 26170 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 28 07 34 coordination.cva@mairie.buislesbaronnies.fr
English :
Pianocéan is a maritime and musical project led by sailing pianist Marieke Huysmans-Berthou. The aim is to sail around the world with a piano on board.
German :
Pianocéan ist ein maritimes und musikalisches Projekt, das von der Segelpianistin Marieke Huysmans-Berthou ins Leben gerufen wurde. Das Ziel: Mit einem Klavier an Bord um die Welt zu segeln.
Italiano :
Pianocéan è un progetto marittimo e musicale guidato dalla pianista velista Marieke Huysmans-Berthou. L’obiettivo è navigare intorno al mondo con un pianoforte a bordo.
Espanol :
Pianocéan es un proyecto marítimo y musical dirigido por la pianista Marieke Huysmans-Berthou. El objetivo es dar la vuelta al mundo con un piano a bordo.
