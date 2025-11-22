Pianochandelles rue Montesquieu Le Mans

Pianochandelles

rue Montesquieu Chapelle de l’Oratoire Le Mans Sarthe

Début : 2025-11-22 21:00:00

fin : 2025-11-22

2025-11-22

NOUVEAU au Mans !

Le 22 novembre, PianoChandelles illumine la Chapelle de l’Oratoire pour une expérience unique à la lueur des bougies !

À 19h, Un piano sous les étoiles invite au rêve avec Einaudi, Chopin, Debussy, Yiruma, Satie et Tiersen…

À 21h, CinéRêve de Zimmer à Tiersen, de Bach à Tchaïkowsky, un voyage au cœur des plus grandes émotions du septième art. .

