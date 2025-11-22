Pianochandelles rue Montesquieu Le Mans
Pianochandelles rue Montesquieu Le Mans samedi 22 novembre 2025.
Pianochandelles
rue Montesquieu Chapelle de l’Oratoire Le Mans Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-22 21:00:00
fin : 2025-11-22
Date(s) :
2025-11-22
NOUVEAU au Mans !
Le 22 novembre, PianoChandelles illumine la Chapelle de l’Oratoire pour une expérience unique à la lueur des bougies !
À 19h, Un piano sous les étoiles invite au rêve avec Einaudi, Chopin, Debussy, Yiruma, Satie et Tiersen…
À 21h, CinéRêve de Zimmer à Tiersen, de Bach à Tchaïkowsky, un voyage au cœur des plus grandes émotions du septième art. .
rue Montesquieu Chapelle de l’Oratoire Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 6 62 82 34 76
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Pianochandelles Le Mans a été mis à jour le 2025-11-06 par OT Le Mans