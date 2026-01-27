Pianochandelles rue Montesquieu Le Mans
rue Montesquieu Chapelle de l’Oratoire Le Mans Sarthe
Début : 2026-02-14 21:00:00
fin : 2026-02-14
2026-02-14
Vendredi 14 février ⬪ PianoChandelles célèbre l’Amour !
Chapelle de l’Oratoire ⬪ Lycée Montesquieu, Le Mans
19h ⬪ Quand l’amour commence
Le Roi Lion, La La Land, La Boum, Love Story, Les Parapluies de Cherbourg, Schumann, Liszt… Un piano tendre et cinématographique, entre premiers aveux et confidences.
21h ⬪ L’amour à pleine voix
Star Wars, Aladdin, Ghost, Titanic, Le Château ambulant, Verdi, Liszt… Un concert ample et fervent, pour les grandes déclarations.
Tarifs de 10 € à 19€
Placement libre .
rue Montesquieu Chapelle de l’Oratoire Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 6 62 82 34 76
English :
