Pianochandelles rue Montesquieu Le Mans

rue Montesquieu Chapelle de l'Oratoire Le Mans Sarthe

2026-02-14 21:00:00

2026-02-14

2026-02-14

Vendredi 14 février ⬪ PianoChandelles célèbre l'Amour !

Chapelle de l'Oratoire ⬪ Lycée Montesquieu, Le Mans

19h ⬪ Quand l'amour commence

Le Roi Lion, La La Land, La Boum, Love Story, Les Parapluies de Cherbourg, Schumann, Liszt… Un piano tendre et cinématographique, entre premiers aveux et confidences.

21h ⬪ L'amour à pleine voix

Star Wars, Aladdin, Ghost, Titanic, Le Château ambulant, Verdi, Liszt… Un concert ample et fervent, pour les grandes déclarations.

Tarifs de 10 € à 19€

Placement libre .

rue Montesquieu Chapelle de l'Oratoire Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire

