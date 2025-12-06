Pianoctambule rue des Fossés Saint-Pierre Le Mans

Pianoctambule rue des Fossés Saint-Pierre Le Mans samedi 6 décembre 2025.

Pianoctambule

rue des Fossés Saint-Pierre Ecole des Beaux-Arts TALM Le Mans Sarthe

Début : 2025-12-06 17:00:00

fin : 2025-12-07 17:00:00

2025-12-06

9ème édition des 24 heures piano(s).

PIANOCTAMBULE, 9e édition des 24H PIANO, les 6 et décembre 2025.

Billetterie disponible à l’Office de Tourisme. .

rue des Fossés Saint-Pierre Ecole des Beaux-Arts TALM Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 28 17 22

English :

9th edition of the 24 heures piano(s).

German :

9. Ausgabe der 24 Stunden piano(s).

Italiano :

9a edizione del piano(i) 24 heures.

Espanol :

9ª edición del piano(s) 24 heures.

L’événement Pianoctambule Le Mans a été mis à jour le 2025-09-18 par OT Le Mans