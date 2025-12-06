Pianoctambule rue des Fossés Saint-Pierre Le Mans
Début : 2025-12-06 17:00:00
fin : 2025-12-07 17:00:00
9ème édition des 24 heures piano(s).
PIANOCTAMBULE, 9e édition des 24H PIANO, les 6 et décembre 2025.
Billetterie disponible à l’Office de Tourisme. .
rue des Fossés Saint-Pierre Ecole des Beaux-Arts TALM Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 28 17 22
English :
9th edition of the 24 heures piano(s).
German :
9. Ausgabe der 24 Stunden piano(s).
Italiano :
9a edizione del piano(i) 24 heures.
Espanol :
9ª edición del piano(s) 24 heures.
