PIANOÏD Édouard Ferlet Itemm Le Mans

PIANOÏD Édouard Ferlet

Itemm 71 Avenue Olivier Messiaen Le Mans Sarthe

Tarif : 10 – 10 – 17 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-18 18:00:00

fin : 2026-01-18

Date(s) :

2026-01-18

Édouard Ferlet révèle un piano inédit avec PIANOïD, dispositif sonore de 9 ans. Sons impossibles à jouer, matières insoupçonnées, diffusion immersive dans le dôme Jean-Michel Jarre et ses 26 haut-parleurs pour Le Mans Sonore. .

