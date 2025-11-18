PIANOÏD Édouard Ferlet Itemm Le Mans
PIANOÏD Édouard Ferlet
Tarif : 10 – 10 – 17 EUR
Début : 2026-01-18 18:00:00
Édouard Ferlet révèle un piano inédit avec PIANOïD, dispositif sonore de 9 ans. Sons impossibles à jouer, matières insoupçonnées, diffusion immersive dans le dôme Jean-Michel Jarre et ses 26 haut-parleurs pour Le Mans Sonore. .
