¡ Pianolala ! Amboise vendredi 30 janvier 2026.

Avenue des Martyrs de la Résistance Amboise Indre-et-Loire

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Début : Vendredi 2026-01-30 11:00:00

fin : 2026-02-07 12:00:00

2026-01-30

Le samedi 7 février 2026 venez découvrir le concert ¡Pianolala!

Un concert tout en surprises et en folie, poétique jusque dans sa forme.

Bardé d’un mystérieux piano à manivelle, de percussions extravagantes, de câbles en pagaille et de signaux électriques en rafales, Marin Marin rempile pour en découdre avec la poésie. Et c’est dans les poèmes des autres qu’il s’exprime le mieux dans leurs rythmes il trouve sa pulsation et dans leurs couleurs ses harmonies, car la langue et la musique sont sœurs !

Accompagné de son percutant complice Guillaume Viala, il nous le chante aux vibrations feutrées du marimba, sur les rebonds du pandeiro ou sous les trilles frénétiques du piano mécanique que des fantômes malicieux chatouillent.

Jeune public dès 5 ans. 12 .

Avenue des Martyrs de la Résistance Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 23 47 34 billeterie@ville-amboise.fr

