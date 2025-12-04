Pianomania « Mozart » Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris (CRR) PARIS
Pianomania « Mozart » Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris (CRR) PARIS jeudi 4 décembre 2025.
Salle Gabriel Fauré
Œuvres de Wolfgang Amadeus MOZART jouées par les élèves et étudiant·es des classes de piano
Élèves et étudiant·es des classes de piano, tous niveaux
Le jeudi 04 décembre 2025
de 19h00 à 21h00
gratuit
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles
Public jeunes et adultes.
Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris (CRR) 14 rue de Madrid 75008 PARIS
https://www.facebook.com/crrdeparis