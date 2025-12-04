Salle Gabriel Fauré

Œuvres de Wolfgang Amadeus MOZART jouées par les élèves et étudiant·es des classes de piano



Élèves et étudiant·es des classes de piano, tous niveaux

Le jeudi 04 décembre 2025

de 19h00 à 21h00

gratuit

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-12-04T20:00:00+01:00

fin : 2025-12-04T22:00:00+01:00

Date(s) : 2025-12-04T19:00:00+02:00_2025-12-04T21:00:00+02:00

Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris (CRR) 14 rue de Madrid 75008 PARIS

https://www.facebook.com/crrdeparis https://www.facebook.com/crrdeparis