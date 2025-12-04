Pianopolis : concert, rencontre, masterclass Maison de Victor Hugo PARIS

Le concert explore le milieu pianistique parisien des années 1830,

carrefour où se rencontrent les plus grands virtuoses d’Europe. À

travers des œuvres de Frédéric Chopin, Sigismond Thalberg, Frédéric

Kalkbrenner et Henri Herz, dans les salons comme au théâtre, il restitue

l’atmosphère d’un Paris devenu capitale du piano.



Concert rencontre proposé

par le Département de Musique Ancienne et Pratiques Historiques du Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris – Ida Rubinstein en présence de Rosalba Agresta.

Les travaux de Rosalba Agresta portent sur les logiques de réception et de transfert culturels européens, autour de la trajectoire de Chopin, mais

aussi de la virtuosité et la place de la musique dans la société. Elle est

chargée de collection XIXe siècle au département de la Musique de la BnF. Directrice

adjointe des publications de la Société française de Musicologie, elle est aussi membre du Comité

de rédaction de la revue Romantisme.

Master classe le jeudi 4 décembre 2025 de 10h à 12h30

entrée gratuite sur réservation

Concert rencontrele samedi 6 décembre 2025 à 19h

entrée gratuite sur réservation

Du jeudi 04 décembre 2025 au samedi 06 décembre 2025 :

samedi

de 19h00 à 20h00

jeudi

de 10h00 à 13h00

gratuit

Public jeunes et adultes.

Maison de Victor Hugo 6 place des Vosges 75004 PARIS

https://www.maisonsvictorhugo.paris.fr/paris/actualites/concert-et-master-classe-pianopolis