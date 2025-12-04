Pianopolis : concert, rencontre, masterclass Maison de Victor Hugo PARIS
Pianopolis : concert, rencontre, masterclass Maison de Victor Hugo PARIS jeudi 4 décembre 2025.
Le concert explore le milieu pianistique parisien des années 1830,
carrefour où se rencontrent les plus grands virtuoses d’Europe. À
travers des œuvres de Frédéric Chopin, Sigismond Thalberg, Frédéric
Kalkbrenner et Henri Herz, dans les salons comme au théâtre, il restitue
l’atmosphère d’un Paris devenu capitale du piano.
Concert rencontre proposé
par le Département de Musique Ancienne et Pratiques Historiques du Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris – Ida Rubinstein en présence de Rosalba Agresta.
Les travaux de Rosalba Agresta portent sur les logiques de réception et de transfert culturels européens, autour de la trajectoire de Chopin, mais
aussi de la virtuosité et la place de la musique dans la société. Elle est
chargée de collection XIXe siècle au département de la Musique de la BnF. Directrice
adjointe des publications de la Société française de Musicologie, elle est aussi membre du Comité
de rédaction de la revue Romantisme.
Master classe le jeudi 4 décembre 2025 de 10h à 12h30
entrée gratuite sur réservation
Concert rencontrele samedi 6 décembre 2025 à 19h
entrée gratuite sur réservation
Entre salon et théâtre : Paris, capitale du piano dans les années 1830-1840.
Du jeudi 04 décembre 2025 au samedi 06 décembre 2025 :
samedi
de 19h00 à 20h00
jeudi
de 10h00 à 13h00
gratuit
Public jeunes et adultes.
Maison de Victor Hugo 6 place des Vosges 75004 PARIS
https://www.maisonsvictorhugo.paris.fr/paris/actualites/concert-et-master-classe-pianopolis