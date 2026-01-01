Pianos à cœurs Remplacé par Concert du Nouvel an La Coupe d’Or Rochefort

Pianos à cœurs Remplacé par Concert du Nouvel an

La Coupe d’Or 101 rue de la République Rochefort Charente-Maritime

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Début : 2026-01-18 17:00:00

fin : 2026-01-18 18:45:00

2026-01-18

Suite à un problème de santé, JF Heisser ne pourra pas assurer la direction du prochain concert de l’OCNA Pianos à cœurs. C’est Raphaël Merlin, nouveau directeur artistique de l’OCNA, qui dirigera ce Musique classique CONCERT DU NOUVEL AN.

La Coupe d’Or 101 rue de la République Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 15 15 billetterie@theatre-coupedor.com

English : Pianos with hearts Replaced by: New Year’s Concert

Due to health issues, JF Heisser will be unable to conduct the OCNA’s next concert: Pianos à cœurs. Raphaël Merlin, the OCNA’s new artistic director, will conduct this Classical Music NEW YEAR’S CONCERT.

