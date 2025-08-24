Pianos on the docks Boulogne-sur-Mer

Pianos on the docks Boulogne-sur-Mer dimanche 24 août 2025.

Pianos on the docks

Quai Gambetta Boulogne-sur-Mer

A vous de jouer ! Plus d’une vingtaine de pianos remis en état et peints par des artistes vous attendent quai Gambetta. Des groupes de musique donneront également de la voix sur scène lors d’une belle journée placée sous le signe de la musique organisée avec l’association Intramurock.

Dimanche 24 août de 10h à 19h. Quai Gambetta. .

Quai Gambetta Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France

