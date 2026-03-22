Pianovélo Tour de France

Rue Jean Lamy Châlette-sur-Loing Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 19:00:00

fin : 2026-04-17

Date(s) :

2026-04-17

Pianovélo Tour de France

C’est le Début du monde, conte musical pour sortir de la nuit démocratique, précédé de la vente à la ferme hebdomadaire. David Aubaile & Philippe Séranne. Buvette sur place .

Rue Jean Lamy Châlette-sur-Loing 45120 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 01 88 77 20

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Pianovélo Tour de France

L’événement Pianovélo Tour de France Châlette-sur-Loing a été mis à jour le 2026-03-22 par OT MONTARGIS