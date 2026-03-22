Pianovélo Tour de France Châlette-sur-Loing
Pianovélo Tour de France Châlette-sur-Loing vendredi 17 avril 2026.
Pianovélo Tour de France
Rue Jean Lamy Châlette-sur-Loing Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 19:00:00
fin : 2026-04-17
Date(s) :
2026-04-17
Pianovélo Tour de France
C’est le Début du monde, conte musical pour sortir de la nuit démocratique, précédé de la vente à la ferme hebdomadaire. David Aubaile & Philippe Séranne. Buvette sur place .
Rue Jean Lamy Châlette-sur-Loing 45120 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 01 88 77 20
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English :
Pianovélo Tour de France
L’événement Pianovélo Tour de France Châlette-sur-Loing a été mis à jour le 2026-03-22 par OT MONTARGIS