Pianovélo Tour de France

3 Rue de Greven Montargis Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16 17:00:00

fin : 2026-04-16

Date(s) :

2026-04-16

Pianovélo Tour de France

Grande parade musicale à vélo et à piano à travers Montargis. Venez si possible costumés, avec des vélos décorés et des instruments de musique transportables ! .

3 Rue de Greven Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 01 88 77 20

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Pianovélo Tour de France

L’événement Pianovélo Tour de France Montargis a été mis à jour le 2026-03-22 par OT MONTARGIS