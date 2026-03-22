Pianovélo Tour de France Montargis
Pianovélo Tour de France Montargis jeudi 16 avril 2026.
Pianovélo Tour de France
3 Rue de Greven Montargis Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-16 17:00:00
fin : 2026-04-16
Date(s) :
2026-04-16
Pianovélo Tour de France
Grande parade musicale à vélo et à piano à travers Montargis. Venez si possible costumés, avec des vélos décorés et des instruments de musique transportables ! .
3 Rue de Greven Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 01 88 77 20
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English :
Pianovélo Tour de France
L’événement Pianovélo Tour de France Montargis a été mis à jour le 2026-03-22 par OT MONTARGIS