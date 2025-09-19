Pic N’Groove Gare supérieure du funiculaire du pic du Jer Lourdes

Rendez-vous vendredi 19 septembre 2025 au sommet du Pic du Jer pour une soirée Pic’N Groove!

Programme:

· 18h00 → Début embarquements funiculaire (70 pers./rame)

o Rotations prévues 18h00 / 18h20 / 18h40 / 19h00 / 19h20 (rame spéciale partenaires et invités)

· 19h00 → Lancement soirée musicale + service bar & restauration

o DJ set– coucher de soleil

· 21h30 → Fin musique

· 22h00 → Fermeture bar

· 21h40 22h40 → Départs des descentes (21h40 / 22h00 / 22h20 / 22h40

Une ambiance conviviale et élégante, en lien avec l’image du Pic et de la montagne.

Soirée musicale maîtrisée (DJ set, bar à cocktails, food local).

Une expérience unique vue panoramique & coucher de soleil au sommet.

Renseignements aux coordonnées ci-dessous.

Gare supérieure du funiculaire du pic du Jer 59 Avenue Francis Lagardère Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 02 31 59 74 antoine.oliveri@vinotrade.pro

English :

Join us on Friday, September 19, 2025 at the summit of Pic du Jer for an evening of Pic’N Groove!

Program:

– 18h00 ? Start of funicular boarding (70 people/frame)

o Scheduled rotations: 6:00 pm / 6:20 pm / 6:40 pm / 7:00 pm / 7:20 pm (special trains for partners and guests)

– 19h00 ? Launch of musical evening + bar & catering service

o DJ set? sunset

– 21h30 ? Music ends

– 22h00 ? Bar closes

– 9:40pm ? 10:40pm ? Downhill departures (9:40 pm / 10:00 pm / 10:20 pm / 10:40 pm)

A friendly, elegant atmosphere, in keeping with the image of the Pic and the mountains.

Musical evening (DJ set, cocktail bar, local food).

A unique experience: panoramic view & sunset from the summit.

For further information, please contact us.

German :

Wir treffen uns am Freitag, den 19. September 2025 auf dem Gipfel des Pic du Jer zu einem Pic’N Groove-Abend!

Programm:

– 18h00 ? Beginn der Seilbahnfahrten (70 Personen/Rahmen)

o Geplante Rotationen: 18:00 / 18:20 / 18:40 / 19:00 / 19:20 (spezieller Zug für Partner und Gäste)

– 19h00 ? Start des musikalischen Abends + Bar- und Restaurantservice

o DJ-Set? Sonnenuntergang

– 21h30 ? Ende der Musik

– 22h00 ? Schließung der Bar

– 21.40 Uhr ? 22.40 Uhr ? Abfahrt der Abfahrten (21:40 / 22:00 / 22:20 / 22:40

Eine gesellige und elegante Atmosphäre, die mit dem Image von Le Pic und den Bergen in Verbindung steht.

Kontrollierte Abendmusik (DJ-Set, Cocktailbar, lokales Essen).

Ein einzigartiges Erlebnis: Panoramablick & Sonnenuntergang auf dem Gipfel.

Informationen unter den unten angegebenen Kontaktdaten.

Italiano :

Unitevi a noi venerdì 19 settembre 2025 in cima al Pic du Jer per una serata di Pic’N Groove!

Il programma:

– 18h00 ? Inizio dell’imbarco in funicolare (70 persone/quadro)

o Rotazioni programmate: 18.00 / 18.20 / 18.40 / 19.00 / 19.20 (treni speciali per partner e ospiti)

– 19h00 ? Lancio della serata musicale + servizio bar e ristorante

o DJ set? tramonto

– 21h30 ? Fine della musica

– 22h00 ? Il bar chiude

– 21:40 ? 22:40 ? Partenze in discesa (21.40 / 22.00 / 22.20 / 22.40)

Un’atmosfera amichevole ed elegante, in linea con l’immagine del Pic e delle montagne.

Una serata musicale (DJ set, cocktail bar, cucina locale).

Un’esperienza unica: vista panoramica e tramonto dalla vetta.

Per ulteriori informazioni, contattateci.

Espanol :

Únete a nosotros el viernes 19 de septiembre de 2025 en la cima del Pic du Jer para una noche de Pic’N Groove

El programa:

– 18h00 ? Inicio del embarque en funicular (70 personas/tramo)

o Rotaciones programadas: 18h00 / 18h20 / 18h40 / 19h00 / 19h20 (trenes especiales para socios e invitados)

– 19h00 ? Inicio de la velada musical + servicio de bar y restaurante

o DJ set? puesta de sol

– 21h30 ? Fin de la música

– 22h00 ? Cierre del bar

– 21h40 / 22h40 ? Salidas de descenso (21h40 / 22h00 / 22h20 / 22h40)

Un ambiente acogedor y elegante, acorde con la imagen del Pic y de la montaña.

Una velada musical (DJ set, bar de cócteles, comida local).

Una experiencia única: vista panorámica y puesta de sol desde la cumbre.

Para más información, póngase en contacto con nosotros.

