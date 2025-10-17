Pic Nic Chic Château Rasque Taradeau
Pic Nic Chic Château Rasque Taradeau vendredi 17 octobre 2025.
Pic Nic Chic
Château Rasque 2897 Route de Flayosc Taradeau Var
Tarif : 39 – 39 – 39 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-17 11:00:00
fin : 2025-10-19 14:00:00
Date(s) :
2025-10-17
Déguster un pic nic au bord de la piscine de la bastide
.
Château Rasque 2897 Route de Flayosc Taradeau 83460 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 99 52 20 bastide@chateaurasque.com
English :
Enjoy a picnic by the bastide pool
German :
Ein Picknick am Pool der Bastide genießen
Italiano :
Godetevi un picnic presso la piscina della Bastide
Espanol :
Disfrute de un picnic junto a la piscina de la Bastida
L’événement Pic Nic Chic Taradeau a été mis à jour le 2025-10-03 par Office de tourisme intercommunal Dracénie Provence Verdon