Pic Nic Chic Château Rasque Taradeau

Pic Nic Chic Château Rasque Taradeau vendredi 17 octobre 2025.

Pic Nic Chic

Château Rasque 2897 Route de Flayosc Taradeau Var

Tarif : 39 – 39 – 39 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-17 11:00:00

fin : 2025-10-19 14:00:00

Date(s) :

2025-10-17

Déguster un pic nic au bord de la piscine de la bastide

.

Château Rasque 2897 Route de Flayosc Taradeau 83460 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 99 52 20 bastide@chateaurasque.com

English :

Enjoy a picnic by the bastide pool

German :

Ein Picknick am Pool der Bastide genießen

Italiano :

Godetevi un picnic presso la piscina della Bastide

Espanol :

Disfrute de un picnic junto a la piscina de la Bastida

