Picards 2 Ouf Flixecourt

En compagnie d’une fine équipe, la poésie en toile de fond, Julien Huet chante la vie et l’humanité dans leur beauté comme dans leur laideur, avec finesse, sensibilité, humour et générosité . Julien Huet (chant, accordéon, guitare) accompagné de Richard Cailleux (batterie, percussions), Marwen Kammarti (violon, violoncelle, duduk), Frédéric Kwiek (basse, contrebasse)et Laam (clavier) nous emmène dans des textes composés par le chanteur.
Réservation: https://my.weezevent.com/picards-de-ouf 10 .
14 rue Courbet Flixecourt 80420 Somme Hauts-de-France
