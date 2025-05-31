Picar’naval au naturel Coucy-le-Château-Auffrique
Rue du Parc l’Hermitte Coucy-le-Château-Auffrique Aisne
Début : 2026-05-03
fin : 2026-05-03
2026-05-03
Rendez-vous le dimanche 3 mai 2026 pour assister au picar’naval de Coucy le chateau dans le parc lhermitte.
Au programme de la journée marché gourmand, animations musiciens, jeux, tours en calèche, atelier expo nature … .
Rue du Parc l’Hermitte Coucy-le-Château-Auffrique 02380 Aisne Hauts-de-France lesamisdecoucy@gmail.com
