Picar’naval au naturel Coucy-le-Château-Auffrique

Picar’naval au naturel

Rue du Parc l’Hermitte Coucy-le-Château-Auffrique Aisne

Début : 2026-05-03

fin : 2026-05-03

2026-05-03

Rendez-vous le dimanche 3 mai 2026 pour assister au picar’naval de Coucy le chateau dans le parc lhermitte.

Au programme de la journée marché gourmand, animations musiciens, jeux, tours en calèche, atelier expo nature … .

Rue du Parc l’Hermitte Coucy-le-Château-Auffrique 02380 Aisne Hauts-de-France lesamisdecoucy@gmail.com

