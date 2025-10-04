PICASSO EN MUSIQUE Perpignan
PICASSO EN MUSIQUE
Quai Maréchal de Lattre de Tassigny Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : 16 – 16 – 16
Début : 2025-10-04 16:30:00
fin : 2025-10-04
2025-10-04
Salle des conférences du Palais Consulaire, Quai de Lattre-de-Tassigny
Quai Maréchal de Lattre de Tassigny Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 66 19 83 contact@musee-rigaud.fr
English :
? Conference room, Palais Consulaire, Quai de Lattre-de-Tassigny
German :
? Konferenzsaal des Konsularpalasts, Quai de Lattre-de-Tassigny
Italiano :
? Sala conferenze del Palais Consulaire, Quai de Lattre-de-Tassigny
Espanol :
? Sala de conferencias del Palacio Consular, Quai de Lattre-de-Tassigny
