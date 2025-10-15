Picasso, Les 156 Les dernières gravures Espace culturel départemental Le Tholonet

Picasso, Les 156 Les dernières gravures Espace culturel départemental Le Tholonet mercredi 15 octobre 2025.

Picasso, Les 156 Les dernières gravures

Du 15/10/2025 au 04/01/2026 tous les jours de 11h30 à 18h30. Espace culturel départemental 21 cours Mirabeau Le Tholonet Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-15 11:30:00

fin : 2026-01-04 18:30:00

Date(s) :

2025-10-15

Découvrez la dernière série gravée de Picasso, Les 156 , réalisée à 90 ans. Exposée pour la première fois en France depuis 1973, cette œuvre puissante explore ses thèmes récurrents avec une énergie vibrante.

Du 15 octobre 2025 au 4 janvier 2026, le Département met à l’honneur le talent de Pablo Picasso au sein de l’espace culturel du 21, bis Mirabeau.

Pour la première fois depuis 1973, cette exposition exceptionnelle présente une sélection de gravures réalisées par Picasso à la fin de sa vie.

Elles racontent les centres d’intérêts et les émotions qui ont jalonné son parcours d’homme et d’artiste.



Nous vous attendons très nombreux au 21, bis Mirabeau pour découvrir les 156 dernières gravures de Pablo Picasso. .

Espace culturel départemental 21 cours Mirabeau Le Tholonet 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 13 31 68 36 21bismirabeau@departement13.fr

English :

Discover Picasso’s last engraved series, Les 156 , created at the age of 90. Exhibited for the first time in France since 1973, this powerful work explores his recurring themes with vibrant energy.

German :

Entdecken Sie Picassos letzte gravierte Serie, Les 156 , die er im Alter von 90 Jahren schuf. Dieses kraftvolle Werk, das seit 1973 zum ersten Mal in Frankreich ausgestellt wird, erforscht seine wiederkehrenden Themen mit vibrierender Energie.

Italiano :

Scoprite l’ultima serie incisa di Picasso, Les 156 , realizzata all’età di 90 anni. Esposta per la prima volta in Francia dal 1973, questa potente opera esplora i suoi temi ricorrenti con vibrante energia.

Espanol :

Descubra la última serie grabada de Picasso, Les 156 , realizada cuando tenía 90 años. Expuesta por primera vez en Francia desde 1973, esta poderosa obra explora sus temas recurrentes con vibrante energía.

L’événement Picasso, Les 156 Les dernières gravures Le Tholonet a été mis à jour le 2025-10-10 par Provence Tourisme