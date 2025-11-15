OFENBACH : CLONED [LIVE] – LE CUBE Decines Charpieu

OFENBACH : CLONED [LIVE] Début : 2026-02-21 à 20:00. Tarif : – euros.

Ofenbach est aujourd’hui le duo/groupe français le plus streamé au monde. Avec 2 disques de Diamant, 26 certifications de Platine et 22 certifications Or, ils sont jeunes et au début d’une carrière prometteuse. Avec près de 4,5 milliards de streams et 500 000 abonnés sur YouTube, ces chiffres incroyables résument le duo parisien qu’est Ofenbach (Dorian et César). Être sur scène est leur terrain de jeu, et parcourir le monde est leur mode de vie quotidien. Ils ont déjà donné plus de 400 concerts à travers le monde. Leur premier album ‘I’, sorti en 2022, a été l’album français le plus exporté de l’année en 2023 et en 2024 et s’est naturellement classé en première position des charts. En 2025 les Ofenbach présentent leur tout nouveau show conceptuel, ‘Clone Live: Prelude’, à travers une sélection pointue de clubs et bientôt en tête d’affiche des plus grands festivals à travers l’Europe. Cet évènement est produit par TOTAL REEZ. L-D-24-761 / L-D-24-755—–Infos & Accès :Préparez votre venue et retrouvez toutes les informations de l’évènement, parkings et accès sur www.olvallee.frBilletterie PSH :Tarif unique de 37,20€ par personne – dans la limite de 1 accompagnant par PSHLa billetterie PSH/PMR s’adresse aux titulaires d’une carte d’invalidité dont le taux d’incapacité est supérieur ou égal à 80%.

LE CUBE 5 AVENUE SIMONE-VEIL 69150 Decines Charpieu 69